Xenia: acquisito Hotel Cavalieri di Bra, diventano 9 alberghi societa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - Xenia Hotellerie Solution ha acquisito l'azienda alberghiera Hotel Cavalieri di Bra (Cuneo). Come specificato in una nota, si tratta della terza acquisizione dell'anno che porta a 9 alberghi il numero di strutture della societa'. L'albergo, situato nel cuore delle Langhe, a pochi chilometri da Alba e da Torino, e' un quattro stelle di standard elevato con 88 camere, un centro congressi e un ristorante. La struttura ha registrato negli ultimi anni un fatturato di circa 1,8 milioni di euro per anno e assumera' la denominazione Phi Hotel Cavalieri dal prossimo 5 giugno 2024. L'operazione prevede l'acquisto del ramo d'azienda afferente l'Hotel Cavalieri dalla societa' Siab della Famiglia Monta' e, quanto all'immobile, la stipula di un contratto rent to buy della durata di cinque anni con un canone annuo di 300mila euro e un'opzione call esercitabile da Xenia per l'eventuale acquisto dell'immobile a fronte di un esborso massimo complessivo di 4,4 milioni di euro.

'L'acquisizione dell'Hotel Cavalieri, dopo quella dell'Hotel Principe di Cuneo, che ha cambiato denominazione in Phi Hotel Principe di Piemonte, nel mese scorso, ci consente di avere maggiori opportunita' di sviluppare il business del gruppo alberghiero Phi Hotels in questa area meravigliosa e molto attiva del nostro Paese. La seconda location ne 'La Granda' contribuira' a rafforzare il posizionamento del nostro brand alberghiero con un prodotto di grande qualita'. Come sempre dovremo impegnarci per migliorare l'ottimo lavoro svolto da chi ci ha preceduti', ha dichiarato Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia.

