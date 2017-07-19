WisdomTree: il mondo sta abbracciando l'energia nucleare, investitori attenti - PAROLA AL MERCATO

di Mobeen Tahir * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Nel novembre 2025, pochi giorni prima del mio viaggio a Stoccolma per incontrare gli investitori, il mio collega svedese mi ha contattato con la notizia che il suo paese sta revocando il divieto sull'estrazione dell'uranio, in vigore dal 2018.

Menziona anche piani per costruire piccoli reattori modulari.

L'energia nucleare diventa rapidamente l'argomento centrale nei nostri incontri con gli investitori. Il suo entusiasmo era comprensibile, e lo condividevo.

La Svezia potrebbe non essere il primo paese a cui viene in mente quando si parla di energia nucleare, ma questa decisione ha peso per due motivi. Innanzitutto, riflette un cambiamento piu' ampio. I paesi che si erano allontanati dall'energia nucleare ora vi stanno tornando. Attualmente la Svezia gestisce sei reattori, che generano circa il 30% della sua elettricita' , ma ne ha spenti sette e non ne ha nessuno in costruzione. La sua mossa nel 2023 di sostituire un obiettivo '100% rinnovabile' con elettricita' '100% senza fossili' entro il 2040 segnala un chiaro cambiamento di direzione, creando spazio per nuove capacita' nucleari.

In secondo luogo, la Svezia detiene il 27% delle riserve di uranio conosciute in Europa . Questo rende significative le implicazioni commerciali, non solo a livello nazionale ma anche per il piu' ampio mercato dell'uranio. Con la domanda che si prevede superi l'offerta, prezzi piu' alti potrebbero incentivare un'ulteriore attivita' mineraria.La Svezia non e' sola. Con l'aumento della domanda energetica, in particolare da settori ad alta intensita' energetica come l'intelligenza artificiale, il nucleare e' sempre piu' visto come una fonte affidabile di energia di base in grado di fornire energia ininterrotta e priva di emissioni su larga scala. Allo stesso tempo, le tensioni geopolitiche, inclusa la guerra in Iran, hanno rafforzato la necessita' di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La sicurezza energetica e' ora importante quanto la sostenibilita'. Il nucleare, pur non essendo privo di considerazioni geopolitiche, offre un'alternativa che sta guadagnando terreno insieme alle rinnovabili.

* Director, Macroeconomics and Thematic Research red-.

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