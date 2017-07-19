Dati
            WindTre: lancia nuova controllata Luce&Gas

            Era nata a gennaio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - WindTre annuncia il lancio della nuova WindTre Luce & Gas, nata a inizio gennaio, e rafforza la propria presenza nel mercato energetico attraverso un modello di fornitura completamente integrato. Da oggi, nei WindTre Store, i clienti che scelgono il servizio Luce & Gas possono contare su un'assistenza continua e completa. A supportare il debutto c'e' il nuovo spot di WindTre, on air dal 15 febbraio, con Fiorello.

            'La nuova WindTre Luce & Gas segna un ulteriore passo avanti nel percorso verso i clienti e rafforza il posizionamento di WindTre come protagonista nel mondo del Multiservizi', afferma Tommaso Vitali, general manager di WindTre Luce & Gas.

            Com-Sim.

