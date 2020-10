Whirlpool: conferma 250 mln su Italia entro 2021, stop Napoli il 31/10

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - L'Italia resta un paese strategico per Whirlpool che conferma il suo impegno per un investimento di 250 milioni entro il 2021 e lo stop del sito di Napoli il 31 ottobre. Whirlpool EMea (Europa, Medio Oriente, Africa), informa una nota, ha incontrato oggi il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, insieme ai delegati del Ministero del Lavoro e Invitalia, i sindacati e i rappresentanti delle Regioni Campania, Toscana, Lombardia e Marche e delle Istituzioni locali per proseguire il dialogo gia' avviato sul Piano Industriale Italia. Durante l'incontro, Whirlpool ha sottolineato che l'azienda offre lavoro a oltre 5000 donne e uomini in Italia, e ha ribadito l'importanza strategica che il Paese ricopre per la regione Emea. L'azienda e' orgogliosa di avere il proprio centro direzionale per Europa, Medio Oriente ed Africa in Italia, dove con piu' 4 milioni di pezzi prodotti ogni anno, e' di gran lunga il primo produttore di elettrodomestici - l'80% dei quali sono esportati in Europa e nel resto del mondo. Whirlpool - che in Italia ha gia' investito oltre 500 milioni di euro tra il 2015 e il 2018 - ha confermato l'impegno a proseguire gli investimenti nel paese per 250 milioni di euro come previsto dal Piano Industriale Italia 2019-2021. Contestualmente, aggiunge la nota, l'azienda ha ribadito di aver subito un drastico crollo nella domanda globale per Omnia - il modello di lavatrici di alta gamma che viene prodotto nel sito di Napoli e ha confermato il 31 ottobre 2020 come data di cessazione della produzione. 'Non affrontare questa situazione potrebbe infatti compromettere ulteriormente la competitivita' industriale di Whirlpool in Italia' si legge nella nota.

Com-Ale

(RADIOCOR) 22-10-20 15:09:33 (0436)PA 5 NNNN