Whirlpool: a Governo, 'Italia hub strategico', confermata chiusura sito Napoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 lug - Oggi Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ha fornito un aggiornamento sul Piano industriale Italia 2019-2021 al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, al ministro del Sud, Giuseppe Provenzano, ai rappresentati del Ministero del lavoro, Invitalia, ai sindacati e ai rappresentanti delle Regioni Lombardia, Marche, Toscana e Campania. La crisi globale causata dal Covid-19 ha generato una recessione economica senza precedenti, che ha portato a perdite significative per Whirlpool Emea nel secondo trimestre del 2020. Per contrastare questa situazione, l'azienda ha intrapreso alcune iniziative per ridurre i costi strutturali al fine di garantire la sostenibilita' delle attivita' nel lungo periodo. Queste azioni, sottolinea il gruppo nel comunicato, rappresentano il primo passo per recuperare al piu' presto la competitivita' industriale e affrontare con successo le sfide del futuro. Anche i volumi di produzione di tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool Emea hanno risentito in modo significativo della pandemia, generando un ritardo di oltre 12 mesi rispetto al Piano Industriale Italia 2019-2021. Nonostante cio', Whirlpool ha confermato gli investimenti per oltre 250 milioni di euro nei siti italiani di Cassinetta di Biandronno (Va), Melano (An), Comunanza (Ap) e Siena previsti dal piano industriale. Come riaffermato nel corso dell'incontro, l'Italia rappresenta un hub strategico per Whirlpool nella regione Emea sia dal punto di vista industriale che commerciale. L'azienda ribadisce l'impegno verso il Paese in cui le sue attivita' contribuiscono all'economia nazionale per quasi un miliardo di dollari all'anno

Per quanto riguarda il sito di Napoli, Invitalia ha presentato oggi due possibili proposte per il futuro dello stabilimento. Collaboreremo con le aziende individuate in modo che possano finalizzare i rispettivi progetti offrendo l'eventuale supporto necessario. Come gia' annunciato, la produzione di Whirlpool presso il sito di Napoli cessera' il 31 ottobre 2020.

com-fil

(RADIOCOR) 31-07-20 15:15:08 (0499) 5 NNNN