Wellington Management: Stati Uniti - Venezuela: potenziali implicazioni di mercato e geopolitiche - PAROLA AL MERCATO

di Thomas Mucha* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Non prevediamo importanti turbolenze di mercato dovute all'avversione al rischio ne' un'estensione del conflitto a livello regionale, considerata la rapidita' dell'operazione e il suo successo nel rimuovere dal potere l'ex presidente venezuelano Nicola's Maduro. Maduro e' stato sostituito dalla sua vicepresidente, Delcy Rodri'guez, figura piu' accomodante e nota per aver stabilizzato l'economia venezuelana.

Ci aspettiamo un calo dei prezzi del petrolio e riteniamo che il mercato lo prezzi piu' rapidamente di quanto ci si potrebbe attendere. Anche se eventuali aumenti della produzione petrolifera venezuelana richiederanno tempi lunghi, data la condizione delle infrastrutture, i mercati petroliferi globali sono caratterizzati da un eccesso di offerta e gli operatori hanno gia' una visione negativa sui prezzi.

Il calo dei prezzi del petrolio implica un calo dell'inflazione, che potrebbe innescare una risposta positiva del mercato in quanto potrebbe significare che la Fed potra' continuare ad allentare la politica monetaria. Le prospettive di allentamento della Fed sono state uno dei segnali piu' potenti di propensione al rischio negli ultimi anni, proprio come le preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione e la svolta della Fed verso una politica piu' restrittiva sono state tra i rischi maggiori.

La continua frammentazione dell'ordine globale, l'aumento del rischio geopolitico e il progressivo deterioramento delle norme istituzionali - elementi che fanno parte della nostra tesi macroeconomica globale da tempo - continuano a rappresentare una sfida per un avanzamento generalizzato dei mercati. Questa azione unilaterale da parte del governo statunitense e' un ulteriore segnale del passaggio dagli obiettivi di efficienza economica dell'era della 'globalizzazione' a un'era in cui le considerazioni geopolitiche e di sicurezza nazionale assumono un ruolo crescente. Le opportunita' per gli investitori restano ampie, ma potrebbero essere piu' allineate alle priorita' del 'nuovo ordine' e richiedere un approccio piu' attivo per potervi accedere.

Cosa succede ora? Rischi e opportunita' nel nuovo ordine Il potenziale di ulteriori perturbazioni resta una variabile chiave da monitorare. Cio' include la possibilita' di disordini politici in Venezuela qualora la situazione interna del governo dovesse deteriorarsi nei prossimi giorni.

L'attenzione si spostera' probabilmente sull'esponente dell'opposizione venezuelana in esilio Edmundo Gonza'lez e sulla capacita' dell'attuale regime di sopravvivere e stabilizzarsi sotto la guida del successore di Maduro, Rodri'guez. Rimuovere Maduro potrebbe essersi rivelato semplice, ma gli Stati Uniti potrebbero aver bisogno di un piano per un coinvolgimento economico e militare sostenuto.

Queste azioni rafforzano la mia convinzione che l'amministrazione Trump sia sempre piu' focalizzata sulla competizione tra grandi potenze nell'emisfero occidentale, in particolare rispetto al coinvolgimento di Cina e Russia in Venezuela e oltre. Sto osservando attentamente i commenti e le reazioni della Cina, importante acquirente di petrolio iraniano, e della Russia, che resta un alleato fermo di Teheran e beneficiaria di droni, missili e altre tecnologie militari iraniane che le forze russe stanno schierando in Ucraina. Questi obiettivi strategici concorrenti sono uno dei motivi per cui un conflitto di questo tipo e' potenzialmente cosi' grave, soprattutto considerando la possibilita' che possa incoraggiare azioni in altre aree instabili del mondo.

Cio' suggerisce inoltre un approccio piu' transazionale alla politica estera, che ridimensiona il ruolo delle istituzioni multilaterali e l'importanza degli alleati tradizionali degli Stati Uniti.

Le considerazioni geopolitiche potrebbero diventare sempre piu' rilevanti per le decisioni di investimento, mentre l'ordine globale si frammenta e cresce la priorita' delle politiche legate alla sicurezza nazionale. Continuo a suggerire agli investitori di dare maggiore peso alle variabili geopolitiche nella loro valutazione delle opportunita' e dei rischi. Questo evento e' coerente con il messaggio ricorrente di Wellington sul cambio di regime: siamo alla fine di un lungo ciclo geopolitico e macroeconomico e all'inizio di uno nuovo. La nostra nuova realta' include una maggiore frammentazione e una minore coesione delle politiche a livello globale, nonche' una crescente attenzione dei decisori politici alla sicurezza nazionale rispetto all'efficienza economica, fattori che suggeriscono la possibilita' di maggiori conflitti in futuro.

Nel lungo periodo, ritengo che queste continue perturbazioni politiche e militari siano destinate a produrre risultati piu' differenziati e opportunita' di alpha a livello regionale, nazionale, settoriale, aziendale di asset class.

Ad esempio, questo cambiamento sempre piu' profondo potrebbe generare venti favorevoli a lungo termine per diversi temi legati alla sicurezza nazionale, tra cui difesa/aerospazio, tecnologia e innovazione, produzione e lavorazione di minerali critici, nonche' sicurezza climatica ed energetica.

