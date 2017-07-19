Wellington Management: le determinanti dei bond nel mese di novembre - PAROLA AL MERCATO

di Marco Giordano* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Si e' concluso lo shutdown del governo statunitense. Il Congresso ha raggiunto un'intesa per porre fine allo shutdown del governo, ripristinando i finanziamenti fino al 31 gennaio 2026, approvando tre disegni di legge sugli stanziamenti relativi all'esercizio fiscale 2026, programmando una votazione a dicembre sui sussidi dell'ACA, revocando i licenziamenti dei dipendenti federali e garantendo la corresponsione integrale degli arretrati. La risoluzione delle questioni riguardanti i licenziamenti e gli arretrati e' risultata essenziale per mitigare i rischi ciclici al ribasso associati allo shutdown.

In risposta alle recenti elezioni, che hanno evidenziato preoccupazioni sull'accessibilita' economica, l'amministrazione ha presentato nuove misure di stimolo, tra cui la possibilita' di emissione di assegni per il rimborso delle tariffe e mutui con durata fino a 50 anni. Sebbene l'introduzione degli assegni di rimborso sia subordinata all'approvazione del Congresso, le probabilita' di attuazione sono aumentate e, qualora venisse implementata, questa misura potrebbe contribuire con quasi l'1% al PIL. Con la riapertura del governo, sono state ripristinate le attivita' istituzionali ed e' stato comunicato il calendario per la pubblicazione dei dati precedentemente differiti. I dati relativi ai mesi di ottobre e novembre riflettono gli effetti della chiusura, mentre quelli di dicembre e gennaio saranno influenzati dalla ripresa delle attivita'. Si prevede che una valutazione piu' accurata degli andamenti ciclici sara' possibile a partire dal primo trimestre del 2026.

Bilancio del Regno Unito. L'evento fiscale tanto atteso si e' discostato dalle previsioni di un immediato inasprimento; la reazione positiva dei gilt ha attenuato uno dei principali rischi esterni per i tassi di interesse della sterlina nel breve periodo. Mentre nei titoli dei giornali si parlava di aumenti fiscali pari a 26 miliardi di sterline, l'esecutivo ha in realta' adottato un approccio di moderato allentamento fiscale per il prossimo biennio: l'aumento della pressione fiscale e' previsto per il periodo 2028-2030, coincidente con il ciclo elettorale e l'inizio della prossima legislatura, generando cosi' interrogativi sulla concreta realizzazione di tali misure. Si evidenzia inoltre che non vi sara' piu' una sessione di bilancio primaverile, eliminando cosi' un elemento d'incertezza che ha penalizzato sia gli investimenti delle imprese sia i consumi delle famiglie. Il Regno Unito si configura come ulteriore esempio di un governo che, sotto la pressione dei mercati per inasprire la politica fiscale, opta per un incremento della spesa pubblica posticipando le politiche restrittive. Sebbene la Bank of England possa considerare un taglio dei tassi nella prossima riunione qualora persistesse una debolezza della fiducia, tale decisione sarebbe slegata dall'attuale legge di bilancio, caratterizzata da un temporaneo allentamento fiscale nel breve termine dello 0,2% del PIL nel 2026 e dello 0,3% nel 2027. Se l'inasprimento futuro consenta l'adempienza alle regole fiscali, riducendo il rischio di crisi politiche, cio' dipende proprio dall'assenza di interventi fiscali restrittivi nei prossimi due anni. Questa scelta solleva dubbi riguardo alla credibilita' della Cancelliera e suggerisce una limitata capacita' di inasprimento fiscale nel breve termine, con il suo potere politico in diminuzione man mano che ci avviciniamo alle elezioni. Infine, e' opportuno segnalare che la pubblicazione del bilancio e' stata segnata da colpi di scena: la divulgazione accidentale di parti delle previsioni da parte dell'Office of Budget Responsibility (OBR) che ha portato alle dimissioni del presidente Richard Hughes.

