Wellington Management: le determinanti dei bond nel mese di novembre - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 dic - Taglio dei tassi da parte della Fed altamente probabile. Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha dichiarato di essere disposto a considerare una riduzione dei tassi nella prossima riunione del FOMC prevista per dicembre. Durante il suo intervento a Santiago del Cile, Williams ha affermato: "Ritengo ci sia ancora margine per ulteriori aggiustamenti a breve termine nell'intervallo obiettivo del tasso dei fondi federali, con l'obiettivo di avvicinare l'orientamento della politica monetaria all'intervallo di neutralita', garantendo cosi' l'equilibrio tra il conseguimento dei nostri due obiettivi primari". Williams ha sottolineato come i rischi al ribasso legati al mercato del lavoro siano aumentati, mentre quelli al rialzo sull'inflazione si sono attenuati; ha inoltre definito la politica monetaria attuale come "modestamente restrittiva". Queste osservazioni hanno rafforzato sensibilmente le aspettative del mercato in merito a un taglio dei tassi a dicembre, ora pienamente incorporato nei mercati dei futures. Pur persistendo divisioni all'interno del Comitato in vista della riunione di dicembre, si prevede che la maggioranza dei membri sosterra' l'avvicinamento del tasso di policy alla soglia di neutralita', al fine di prevenire ulteriori indebolimenti nel mercato del lavoro.

Pacchetto fiscale del Giappone. Il governo giapponese ha confermato un significativo pacchetto fiscale dell'importo di 21,3 trilioni di yen (pari a 135 miliardi di dollari), finalizzato a mitigare l'impatto dell'inflazione sulle famiglie e al sostegno degli investimenti e delle spese destinate alla difesa. Il provvedimento, che dovrebbe essere approvato dalla Dieta entro l'inizio di dicembre, sara' inizialmente finanziato tramite riserve, strumenti a breve termine e maggiori entrate fiscali, riducendo cosi' il ricorso all'emissione di titoli di Stato giapponesi (JGB) a breve scadenza. E' rilevante sottolineare che la politica della Bank of Japan (BoJ) rimane invariata nonostante le speculazioni di mercato, con il governatore Ueda che adotta una posizione da falco, collegando la debolezza dello yen all'inflazione e rilevando tendenze salariali favorevoli attese per il 2026. Questi elementi, unitamente alla solidita' dei dati PMI e a un'inflazione superiore al 3%, contribuiscono a consolidare la fiducia nella crescita nominale del Giappone e si riflettono nell'aumento dei rendimenti dei JGB.

Sebbene i mercati dei tassi stiano iniziando a prezzare con cautela una normalizzazione della politica monetaria giapponese, questa cautela continua a incidere negativamente sullo yen, che ha registrato ulteriori deprezzamenti nei confronti del dollaro statunitense, sostenuti dai marcati differenziali dei tassi tra le due economie. Al momento non si sono verificati interventi da parte del Ministero delle Finanze volti a contrastare la svalutazione dello JPY, segnale che potrebbe suggerire un orientamento favorevole dei responsabili politici verso una valuta debole, funzionale alla stimolazione della crescita economica.

Ristrutturazione nel segmento high yield. Stiamo monitorando attentamente le operazioni societarie nel mercato high yield e novembre ha registrato due aggiornamenti di rilievo. Il completamento del piano di ristrutturazione di Ardagh ha comportato una riduzione della leva finanziaria, il miglioramento della liquidita' tramite l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario e l'estensione della linea di credito ABL da 0,5 miliardi di dollari, unitamente all'implementazione di una nuova struttura di governance.

Paul Coulson ha lasciato la carica di amministratore delegato e Mark Porto, precedentemente CEO di Phoenix Global, e' stato nominato presidente esecutivo, un segnale che a nostro avviso indica un focus sul turnaround operativo. In seguito alla ristrutturazione, Ardagh potrebbe essere soggetta a un rating di default selettivo da parte di S&P, sebbene la manovra consenta maggiore flessibilita' per il piano aziendale a medio termine. Successivamente alle recenti speculazioni, Altice International segue Altice France/SFR in un probabile processo di ristrutturazione: il 28 novembre, Patrick Draghi ha escluso una significativa quota di asset dal pool delle garanzie dei creditori attraverso una transazione "drop-down", con particolare riferimento agli asset portoghesi e dominicani. L'annuncio ha causato una marcata flessione dei titoli obbligazionari, mentre le future evoluzioni e i possibili scenari restano incerti.

