Wellington Management: l'intersezione tra geopolitica e deglobalizzazione - PAROLA AL MERCATO

di Thomas Mucha* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Come evidenziato dal drammatico conflitto in Medio Oriente e dalla conseguente catastrofe umanitaria, stiamo assistendo a uno scenario geopolitico tra i piu' complessi, pericolosi e imprevedibili degli ultimi decenni. Come orientarsi in un contesto in continua evoluzione? Le sfide geopolitiche ci accompagneranno probabilmente per tutto il 2024 e, di fatto, anche negli anni a venire, poiche' la guerra tra Ucraina e Russia, le tensioni tra Stati Uniti e Cina, le crescenti problematiche climatiche e altre questioni relative alla sicurezza nazionale avranno un impatto sempre maggiore sugli investimenti, sulle decisioni politiche e sullo scenario macroeconomico.

L'elevato rischio geopolitico a livello mondiale solleva nuovi e importanti interrogativi sul ritmo e sulla direzione della deglobalizzazione.

Dalle conversazioni con i policymaker globali, emerge chiaramente che questi eventi geopolitici devastanti stanno mettendo in crisi l'ordine mondiale e, soprattutto, che stanno accentuando l'attenzione sulla sicurezza nazionale, talvolta a scapito dell'efficienza economica. Di conseguenza, prevediamo che la divergenza geografica (o 'derisking' nel linguaggio corrente) sara' un tema d'investimento chiave anche per il 2024, in particolare nei settori critici dal punto di vista dell'inasprimento della rivalita' tra le due super potenze globali (Stati Uniti e Cina). Questo pero' non significa che la globalizzazione 'sia morta'.

Piuttosto, suggerisce che i policymaker di Washington, Pechino e di altre parti del mondo cercheranno di proteggere e promuovere un maggior numero di settori strategici, che saranno cruciali per definire i rapporti potere economico e militare nei prossimi anni e decenni. Queste applicazioni 'a doppio utilizzo' civile-militare comprendono i semiconduttori, le comunicazioni di nuova generazione, i minerali critici e una serie di altre risorse energetiche rinnovabili, le biotecnologie, le tecnologie spaziali, la robotica e l'automazione, nonche' l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica.

Negli Stati Uniti, il CHIPS and Science Act, concepito per incrementare la produzione locale di semiconduttori, e' particolarmente esemplificativo, cosi' come lo sono anche gli stringenti controlli sulle esportazioni e le proposte di limitare gli investimenti esteri in semiconduttori avanzati.

Queste decisioni strategiche, infatti, possono essere considerate un esempio di come le attuali e future amministrazioni, nonche' il Congresso americano, intendono affrontare il tema della concorrenza in settori di importanza strategica: collaborare con gli alleati, laddove possibile, per amplificare l'impatto economico e geopolitico di queste misure.

Questa politica industriale e' molto lontana dai periodi d'oro della globalizzazione, quando i policymaker erano disposti ad adottare un approccio piu' morbido e a consentire ai mercati e alle aziende di allocare i capitali in modo piu' indipendente.

Alla luce degli imperativi in tema di sicurezza nazionale derivanti dalla concorrenza tra super potenze - e dalle numerose interruzioni delle catene di approvvigionamento evidenziate dalla pandemia - siamo convinti che i policymaker di tutto il mondo continueranno a impegnarsi per ridurre il grado di dipendenza da questi settori critici non solo nel 2024, ma anche negli anni a venire.

Rischi geopolitici da tenere in considerazione nel 2024 Considerata l'attenzione per la sicurezza nazionale, ci aspettiamo che il contesto politico globale e i mercati siano influenzati da una serie di rischi geopolitici per il 2024, tra cui: .La possibile escalation del conflitto tra Israele e Gaza, soprattutto per le implicazioni che un conflitto regionale piu' esteso potrebbe innescare in materia di energia, inflazione e politica monetaria.

.Un aumento delle tensioni strutturali nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, in particolare in relazione all'esito delle elezioni presidenziali di Taiwan a gennaio e delle elezioni presidenziali statunitensi a novembre.

.Il rischio di escalation della guerra tra Ucraina e Russia, che non sembra destinata a concludersi a breve.

.Infine, ma non meno importante, dobbiamo considerare le crescenti sfide che il cambiamento climatico pone alla sicurezza nazionale. Infatti, a causa del riscaldamento globale si crea ulteriore proprio nelle zone situate in prossimita' dell'equatore e dei tropici, che dal punto di vista geopolitico sono gia' tra le aree piu' instabili.

Altri possibili rischi geopolitici da monitorare attentamente nel 2024 sono: .Un aumento potenziale di attacchi terroristici a livello globale soprattutto in caso di escalation della guerra in Medio Oriente.

.Il rischio di un grave attacco informatico alle infrastrutture critiche degli Stati Uniti in presenza di nuovi scontri e di crescenti tensioni tra le due super potenze mondiali.

.Un incremento delle problematiche di politica interna negli Stati Uniti in caso di contestazione delle elezioni presidenziali.

.Escalation della guerra dell'informazione e delle campagne di disinformazione con l'attecchimento dei video 'deep fake' e di altre tecnologie abilitate dall'intelligenza artificiale.

*Geopolitical Strategist di Wellington Management.

