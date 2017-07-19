Webuild: inaugura mostra Evolutio, focus su infrastrutture

Salini: "opere pubbliche leva strategica" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Webuild, con il patrocinio di Assolombarda, promuove a apre al pubblico 'Evolutio' la mostra che racconta la storia del progresso sociale ed economico italiano degli ultimi 120 anni.

L'esposizione, spiega una nota, potra' essere visitata dall'11 febbraio al 7 aprile presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 'Leonardo da Vinci' di Milano e si articola in piu' aree tematiche dedicate a energia, acqua, trasporti, edilizia urbana e tecniche costruttive. 'In un momento storico segnato da trasformazioni profonde in Italia e su scala globale, le opere pubbliche rappresentano leve strategiche fondamentali per garantire competitivita', accessibilita' e resilienza ai territori, anche in occasione di grandi eventi internazionali come quelli in corso in questi giorni a Milano', ha dichiarato Pietro Salini, ad di Webuild. 'Evolutio e' un invito a riscoprire il valore del 'fare': oggi il Paese e' chiamato a garantire competitivita' industriale nel lungo periodo realizzando infrastrutture sicure e sostenibili che generano allo stesso tempo occupazione qualificata e valore economico immediato', ha aggiunto.

Lab-com

(RADIOCOR) 14-02-26 16:23:23 (0384) 5 NNNN