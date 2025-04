Webuild: controllata Usa Lane completa lavori tratta Interstate 275 in Florida

Terminata la Fase 1 della Sezione 7 del progetto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Fine dei lavori sull'Interstate 275 in Florida per Lane, controllata statunitense di Webuild, che completa cosi' la Fase 1 della Sezione 7 del progetto, cruciale per rispondere ai flussi crescenti dell'area di Tampa Bay garantendo una mobilita' piu' efficiente e sicura. Il progetto - si legge in una nota - ha previsto l'ampliamento delle corsie autostradali e la realizzazione di sistemi avanzati di segnaletica e illuminazione per migliorare visibilita' e la sicurezza, dallo svincolo con la I-4 fino a nord di Hillsborough Avenue.

Utilizzati materiali innovativi e soluzioni progettuali ecosostenibili, oltre all'installazione di generatori di emergenza per le telecamere di monitoraggio per garantirne il funzionamento anche durante eventi climatici estremi. Lane e' attualmente impegnata in numerosi progetti stradali in Florida, tra cui i progetti I-275/I-4 Downton Tampa Interchange e Westshore Interchange per il potenziamento di due degli snodi piu' trafficati e vie di evacuazione principali in occasione di eventi climatici eccezionali nell'area di Tampa Bay, il Seminole Expressway/SR 417 Widening Project nella contea di Seminole, e l'intersezione tra la I-4 e Sand Lake Road nella contea di Orange. Il Gruppo Webuild, con un track record di circa 82.600 chilometri di strade e autostrade realizzate nel mondo, e' all'opera per l'ammodernamento delle infrastrutture stradali e autostradali degli Stati Uniti con progetti come la tratta Newport News del progetto I-64 Hampton Roads Express Lanes (Hrel) in Virginia e il progetto I-440 Beltline Widening nella Contea di Wake, in North Carolina. Lane e' inoltre e' impegnata nel progetto di ammodernamento '495 Express Lanes Northern Extension (495 Next)' nell'area metropolitana di Washington, D.C., e nei lavori di sostituzione e ammodernamento dei ponti Wateree e Pond sulla I-20, nella conta di Kershaw, in Carolina del Sud.

