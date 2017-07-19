Webuild: contratto da 803 mln per tunnel subportuale di Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 lug - Il Gruppo Webuild rafforza il suo impegno in Liguria aggiudicandosi un contratto da 803 milioni di euro per la realizzazione della sezione centrale del Tunnel Subportuale di Genova, commissionato da Autostrade per l'Italia. L'intervento, realizzato da Webuild (con una quota del 90%) e dalla sua controllata Seli Overseas (10%), riguarda il tratto piu' complesso dell'opera, il Lotto B, che si sviluppa in sotterraneo sotto il bacino portuale e il tessuto urbano.

L'opera rappresenta un elemento chiave per migliorare la mobilita' cittadina e rendere piu' efficienti i collegamenti tra la citta' e il porto, uno dei principali hub logistici del Mediterraneo. L'intero tracciato sara' lungo circa 4,2 km, di cui 3,4 km in galleria, con due tunnel paralleli separati, uno per ogni senso di marcia. Il tunnel colleghera' San Benigno, a ponente, con Viale Brigate Partigiane, nel quartiere Foce, passando sotto il bacino portuale, dove raggiungera' la quota minima di oltre 40 metri, per poi risalire al di sotto della collina di Carignano. Lo scavo sara' affidato a una talpa meccanica (TBM) di quasi 16 metri di diametro, tra le piu' grandi per diametro mai impiegate in Italia, che scavera' in totale circa 7 km. Il nuovo tunnel permettera' di separare il traffico urbano da quello portuale e logistico, che oggi si sovrappongono, migliorando i flussi e riducendo congestione, emissioni e rumore. Per la realizzazione di questo progetto si prevede saranno creati fino a oltre 700 posti di lavoro, tra personale diretto e di terzi. Sono anche previsti interventi di rigenerazione del territorio, con nuovi spazi verdi.

Lab-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 30-07-26 19:26:06 (0893)INF 5 NNNN