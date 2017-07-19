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            Webuild: avvia lavori Pedemontana Piemontese, sara' lunga 15,4 km

            Collega A4 Torino-Milano e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - Prendono il via i lavori per realizzare la Pedemontana Piemontese, infrastruttura che rafforzera' i collegamenti nel Piemonte orientale. L'opera, realizzata da Webuild e dalla controllata Cossi Costruzioni per conto di Anas (Gruppo Fs Italiane), colleghera' le autostrade A4 Torino-Milano e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce lungo il corridoio compreso tra Masserano e Ghemme, "contribuendo a rendere piu' efficienti gli spostamenti di persone e merci tra le province di Biella, Vercelli e Novara". Lo rendono noto le societa' in un comunicato. Il tracciato, che si sviluppera' per circa 15,4 chilometri, prevede la realizzazione di sei viadotti, tra cui il principale attraversamento del fiume Sesia, lungo circa 820 metri, sei cavalcavia, quattro svincoli, sei sottopassi, opere idrauliche e di mitigazione ambientale, oltre a un nuovo casello autostradale e alle predisposizioni per una futura area di servizio. L'avvio della Pedemontana Piemontese, prosegue la nota, si inserisce nel piu' ampio impegno di Webuild nel Nord Italia, dove il Gruppo e' oggi coinvolto nella realizzazione di 10 grandi progetti infrastrutturali, con oltre 8.800 persone al lavoro e una filiera di circa 4.900 imprese, al sistema della Galleria di Base del Brennero alla linea Av/Ac Verona-Padova, dal Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova alla Nuova Diga Foranea di Genova, fino all'Autostrada Pedemontana Lombarda.

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            Webuild 2,304 +1,23 17.35.18 2,274 2,344 2,28


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