Web tax: Dombrovskis, se negoziato internazionale si prolunga decisioni da Ue

'Manca l'unanimita' ma la Commissione insistera' su digitale' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - "In un mondo ideale si dovrebbe concordare a livello internazionale, sulla scorta dei principi dell'Ocse, e se le trattative si prolungano senza progressi allora dovremmo addivenire a decisioni piu' concrete prese in Europa, a livello di Unione europea". Cosi' sulla web tax il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis in audizione nelle commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera. "E in realta' - ha sottolineato - la Commissione ha gia' presentato delle proposte sulla tassazione digitale, una sul fatturato, e un'altra sulla proposta piu' ampia della tassazione dell'economia digitale basata dello stabilimento virtuale permanente". Dombrovskis ha peraltro ricordato la "completa" contrarieta' degli Stati Uniti e la condizione dell'unanimita' necessaria a livello europeo sui temi fiscali. "La Commissione - ha inoltre fatto rilevare - ha avanzato la proposta di riflettere sul voto a maggioranza qualificata, che non e' stata ricevuta con grande entusiasmo". Il vice presidente ha concluso assicurando, comunque, che "dal punto di visto della Commissione si continuera' a essere molto attivi sulla politica fiscale, insisteremo molto sulla tassazione digitale".

Bof

(RADIOCOR) 30-01-20 16:11:29 (0489)EURO 5 NNNN