Wartsila: Savino, preservare posti lavoro salvaguardando filiere produttive

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - 'Su Wartsila abbiamo un obiettivo, vogliamo definire un percorso di reindustrializzazione che tuteli i lavoratori e preservi i posti di lavoro nell'area triestina, salvaguardando una filiera produttiva strategica per l'intero Paese. Dobbiamo continuare a lavorare tutti con determinazione per raggiungere un accordo che garantisca un futuro sostenibile e prospero per il territorio'. Lo conferma il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia, Sandra Savino, che ieri assieme al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e ad altri rappresentanti istituzionali, ha partecipato a un incontro con i rappresentanti dei sindacati e una delegazione parlamentare, per discutere la situazione della Wartsila e il futuro del sito di Trieste.

com-Ale

(RADIOCOR) 13-01-24 16:30:29 (0398) 5 NNNN