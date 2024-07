Wartsila: Msc, soddisfatti per accordo su polo industriale innovativo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - "Siamo davvero soddisfatti di aver siglato l'accordo che ci permettera' di procedere speditamente con la riconversione dello stabilimento in un nuovo polo industriale innovativo e all'avanguardia, in grado di produrre, a regime, almeno 1.000 vagoni ferroviari l'anno. Un accordo che non si sarebbe mai potuto raggiungere senza il contributo delle parti sociali, del ministero delle Imprese, della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Confindustria Alto Adriatico". E' il commento del Gruppo MSC e Innofreight, soci paritetici della newco Innoway Triestem che ringraziano "i lavoratori, fondamentali per il successo del progetto. Nei prossimi mesi inizieranno le procedure per lo smantellamento delle strutture presenti e l'allestimento dei nuovi macchinari necessari per le linee produttive, con l'obiettivo di realizzare entro il 2025 i prototipi dei primi carri ferroviari e avviare subito la produzione di serie; parallelamente saranno realizzati programmi di formazione per i dipendenti, con un progressivo incremento dell'attivita' che si prevede raggiunga il pieno regime nel 2027", concludono.

