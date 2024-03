Wartsila: Mimit, Msc presenta progetto per reindustrializzazione

Ansaldo Energia si sfila: al momento non ci sono condizioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - Msc ha presentato oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'ipotesi di progetto per la reindustrializzazione del sito industriale di Wartsila Italia a Bagnoli della Rosandra.

Come spiegato in una nota del Mimit, il progetto prevede di creare un impianto di produzione di vagoni ferroviari per il trasporto merci. L'obiettivo e' di produrre 1.000 vagoni l'anno, di riassorbire tutti i lavoratori e partire con la produzione a pieno regime entro massimo 36 mesi. La presentazione del progetto e' stata fatta durante il tavolo di crisi per Wartsila. All'incontro, presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto, erano presenti la Regione Friuli-Venezia Giulia, Wartsila, Msc, Ansaldo Energia, il ministero del Lavoro, Confindustria e le rappresentanze sindacali. In questo ambito, invece, Ansaldo Energia ha invece chiarito che in questo momento non ci sono le condizioni per far parte del progetto.

'Abbiamo la consapevolezza di trovarci di fronte a un'opportunita' non solo per Trieste ma per tutto il Paese.

Voglio ringraziare Ansaldo Energia, che in un momento molto difficile ci ha dato la disponibilita' di un progetto concreto. Ora le condizioni sono cambiate, e' vero. Adesso pero' non possiamo permetterci di perdere tempo, dobbiamo arrivare a giugno con l'accordo di programma concluso', ha commentato Fausta Bergamotto.

Il prossimo incontro per l'accordo di programma sara' al Parlamentino del Mimit il prossimo 27 marzo alle ore 11:00.

