Vontobel Viewpoint: bond emergenti, non e' troppo tardi per entrare in gioco - PAROLA AL MERCATO

di Carlos de Sousa* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - Nonostante i significativi deflussi di fondi, gli spread delle obbligazioni dei mercati emergenti si sono ridotti di recente, con il miglioramento dei fondamentali che giustifica la riduzione dei premi di rischio. Per gli investitori, le obbligazioni dei mercati emergenti offrono quindi un potenziale interessante per i loro portafogli, soprattutto perche' e' solo questione di tempo prima che si verifichino nuovi afflussi di fondi in questa asset class.

Premi al rischio in calo nonostante i deflussi Gli spread delle obbligazioni dei mercati emergenti sono scesi. I titoli di Stato EM in valuta forte rendono attualmente 389 punti base in piu' rispetto ai Treasury statunitensi, mentre le obbligazioni societarie si attestano a 270 punti base ( all'11 luglio 2024). Si tratta di un valore nettamente inferiore a quello di un anno fa, ma in termini di rendimento e' ancora pari all'8,3% e al 6,95% in dollari statunitensi. Un aspetto importante e' la maggiore presenza di investitori trasversali che non sono inclusi nei dati di flusso tradizionali. Questi investitori, che vendono obbligazioni dei Paesi industrializzati e investono direttamente in obbligazioni dei mercati emergenti, contribuiscono all'aumento della domanda e quindi alla riduzione degli spread.

Allo stesso tempo, le nuove emissioni nette sono state complessivamente basse, il che ha contribuito alla carenza di offerta. In particolare, le societa' cinesi sono state meno presenti sul mercato primario, il che ha esacerbato lo squilibrio tra domanda e offerta. Questi fattori hanno avuto un impatto significativo sui differenziali di rendimento dei mercati emergenti.

Gli sviluppi positivi dell'economia globale e lo slancio delle riforme guidano la performance Gli sviluppi positivi dell'economia globale e il miglioramento dei dati fondamentali e della dinamica delle riforme nei mercati emergenti stanno trainando la performance delle obbligazioni in valuta forte dei mercati emergenti.

Anche i mercati azionari globali si sono ripresi, riducendo ulteriormente i premi di rendimento per le obbligazioni dei mercati emergenti. Gli stretti legami economici tra gli Stati Uniti e gli emittenti latinoamericani hanno inoltre rafforzato la stabilita' del mercato.

E' fondamentale notare che le obbligazioni high yield (HY) sono state il principale motore dei rendimenti positivi del mercato del reddito fisso, superando le obbligazioni Investment grade (IG) da meta' luglio 2022. Negli ultimi 12 mesi, le obbligazioni sovrane e societarie EM HY hanno reso rispettivamente oltre il 18,6% e il 14,3%, rispetto al 5% e al 7,5% delle obbligazioni IG. La minore sensibilita' ai tassi d'interesse e la riduzione dei rischi di default dovuta alla riapertura del mercato hanno contribuito alla sovraperformance degli HY sovrani.

Meno inadempienze nei pagamenti: Aumento del merito di credito nei mercati emergenti *Portfolio Manager Vontobel.

