Vontobel: quattro temi chiave da osservare nei mercati azionari globali nel 2025 - PAROLA AL MERCATO

di Matthew Benkendorf * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Nel 2024 le azioni statunitensi hanno registrato forti guadagni, superando la maggior parte dei mercati mondiali. Nel 2025, con le elezioni americane alle spalle, il panorama e' pieno di incertezze.

Le azioni possono continuare a cavalcare la cresta dell'onda dell'Intelligenza Artificiale? I rendimenti del mercato possono ampliarsi a fronte di un'economia potenzialmente in calo? Quali sono le implicazioni del cambiamento delle politiche commerciali? In questo contesto di cambiamenti, sara' piu' importante che mai investire in societa' di qualita' con una crescita prevedibile degli utili e con valutazioni interessanti. Riteniamo che i seguenti temi chiave siano da tenere d'occhio il prossimo anno.

1. Pressione sui consumatori statunitensi I consumatori statunitensi sono rimasti forti nel 2024, proseguendo la tendenza del 2023, superando la crescita della spesa in Europa e Cina e trainando la crescita economica globale. Cio' e' stato in parte dovuto all'eccesso di risparmio creato dagli stimoli fiscali durante il periodo della pandemia. Tuttavia, questi risparmi pandemici, che hanno sostenuto la spesa dei consumatori per un paio d'anni, si sono ora esauriti.

Guardando al 2025, prevediamo che la spesa dei consumatori dipendera' dal panorama occupazionale. Anche se il mercato del lavoro si e' raffreddato, non ha ancora portato a un aumento significativo della disoccupazione. Uno dei motivi principali e' lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro che ha prevalso nel periodo post-COVID. Tuttavia, sotto la pressione della stretta monetaria, il numero di posti di lavoro vacanti e' sceso costantemente dal suo picco e si e' finalmente allineato all'offerta di lavoro. In futuro, un ulteriore calo dei posti di lavoro vacanti avrebbe un impatto piu' pronunciato sulla disoccupazione, che a sua volta inciderebbe sulla spesa dei consumatori.

2. Sfide all'ampliamento dei rendimenti di mercato La concentrazione del mercato si e' intensificata nel 2024, con i magnifici 7 titoli che hanno contribuito a quasi la meta' dell'intero rendimento dell'S&P 500 quest'anno, in gran parte trainati dai progressi dell'IA. Ora rappresentano oltre il 30% del peso dell'intero benchmark. A parte l'incertezza sul rendimento del capitale investito e sul potere di determinazione dei prezzi dei primi prodotti di IA (che avrebbe implicazioni per i Magnifici 7), per sostenere il rally del mercato, i rendimenti azionari dovrebbero espandersi oltre una manciata di societa'. E questo richiede un contesto economico favorevole.

Tuttavia, le prospettive per la spesa dei consumatori sono a rischio. Anche un atterraggio morbido, che la maggior parte degli investitori considera lo scenario di base, implica comunque una crescita economica inferiore al trend e un aumento della disoccupazione. In questo scenario, a nostro avviso, le attuali aspettative di crescita degli EPS del 13% per le societa' dell'S&P 500 per il 2025 sembrano aggressive, dato che storicamente la crescita degli EPS e' stata in media del 7-8%. Inoltre, una contrazione della spesa dei consumatori (in uno scenario di atterraggio duro) comporterebbe un EPS molto piu' basso di quello attualmente previsto. E' difficile che il rally si allarghi se la crescita degli utili aggregati dovesse deludere.

La previsione di consenso bottom-up sopra riportata presuppone un aumento significativo dei margini ai livelli record di sempre. Il settore societario statunitense ha gia' beneficiato di un aumento a lungo termine dei margini aziendali, mentre i compensi dei lavoratori hanno ristagnato.

Il malcontento per questa dinamica ha in parte portato all'elezione di Trump. Data la base elettorale di Trump, e' ragionevole supporre che alcune delle sue politiche, come le tariffe, cercheranno di arrestare questa tendenza.

La concentrazione del mercato ha creato opportunita' in settori che sono stati trascurati dagli investitori orientati al momentum, come i beni di prima necessita', la sanita' e alcuni settori industriali, dove storicamente abbiamo investito. Se dovesse instaurarsi un contesto piu' razionale, ci aspettiamo che ne beneficino le societa' di alta qualita' con un potenziale di crescita strutturale nei settori difensivi.

* Chief Investment Officer, Vontobel Quality Growth.

