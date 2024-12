Vontobel: quattro temi chiave da osservare nei mercati azionari globali nel 2025 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic- 3. Incertezza sull'impatto dei dazi di Trump Quando la nuova amministrazione Trump - sostenuta dalla maggioranza repubblicana sia alla Camera che al Senato - assumera' le redini, le sue politiche susciteranno negli investitori sia ottimismo che apprensione. Mentre la deregolamentazione e i tagli alle tasse sono generalmente stimolanti, le tariffe sono potenzialmente dannose per il commercio e la crescita globale.

Vi e' incertezza sull'entita' e sull'obiettivo delle tariffe proposte, con l'aspettativa generale di tariffe generalizzate e di tariffe piu' elevate sulle importazioni dalla Cina. E' quindi difficile valutare se a livello macro l'impatto positivo della deregolamentazione e della riforma fiscale compensera' le potenziali implicazioni negative delle tariffe. Nel breve termine, anche la sequenza conta; nel primo mandato Trump ha iniziato con i tagli fiscali, ma non possiamo presumere che lo stesso ordine si ripetera' nel suo secondo mandato.

Da un punto di vista bottom-up, riteniamo che le aziende con posizioni competitive dominanti e un forte potere di determinazione dei prezzi dovrebbero essere generalmente in grado di gestire una serie di scenari con le tariffe. Abbiamo visto queste aziende affrontare bene le sfide durante il recente periodo di inflazione. Tuttavia, in casi specifici, e' importante che una tariffa venga imposta su beni importati quando esistono alternative prodotte a livello nazionale.

Cio' avvantaggerebbe alcuni produttori statunitensi a scapito dei loro concorrenti stranieri che sono ora soggetti a tariffe piu' elevate.

4, Dinamiche mutevoli nei mercati emergenti Dopo la rielezione di Trump e la sua netta vittoria, si prevede una prospettiva piu' inflazionistica a causa dei tagli alle tasse e dei dazi piu' elevati, con conseguenti aspettative di tassi d'interesse piu' elevati. Cio' suggerisce tagli dei tassi di interesse piu' misurati da parte della Federal Reserve statunitense e delle principali banche centrali dei mercati emergenti, creando potenziali venti contrari. Tuttavia, esistono sacche di opportunita' che sottolineano l'importanza della selezione dei titoli.

Nel 2024, la Cina ha attuato misure di stimolo, ma si e' astenuta da stimoli sostanziali per rilanciare i consumi o riacquistare le scorte in eccesso del mercato immobiliare.

Prevediamo che il governo cinese si asterra' da ulteriori stimoli fino a quando non sara' chiara la politica commerciale della nuova amministrazione Trump. Nel frattempo, le valutazioni rimangono favorevoli nei settori dei consumi e di internet.

La tendenza alla diversificazione della catena di approvvigionamento dalla Cina, iniziata sotto la prima amministrazione Trump e accelerata durante la pandemia, probabilmente continuera' anche con politiche tariffarie piu' aggressive da parte di Trump. Prevediamo continui vantaggi per il Vietnam e la Malesia e, in misura minore, per l'Indonesia.

L'India e' stata un punto luminoso dell'economia globale negli ultimi anni. Nonostante le valutazioni elevate dei settori immobiliare e industriale che hanno beneficiato delle politiche di sviluppo delle infrastrutture, si possono trovare alcune aziende con valutazioni interessanti nei settori finanziario, dei consumi e sanitario.

In America Latina, l'economia brasiliana sta registrando un andamento migliore del previsto, grazie alla solidita' dei mercati di esportazione e alla spesa fiscale del governo che sostiene il reddito e l'occupazione. Tuttavia, l'inflazione piu' alta del previsto ha indotto la banca centrale ad aumentare i tassi di interesse. Le aziende che stanno registrando una crescita strutturale dei consumi nell'e-commerce, nel fintech e nella vendita al dettaglio di farmaci rappresentano delle opportunita'. Sebbene il Messico abbia superato la Cina nell'importanza delle esportazioni per gli Stati Uniti, potrebbe essere sottoposto a un maggiore controllo a causa delle potenziali rinegoziazioni dell'accordo commerciale USMCA. Viste le implicazioni della vittoria del governo di sinistra Morena e l'incertezza sulle politiche tariffarie di Trump, le aziende difensive sono pronte a crescere.

