Vontobel: perche' con il dollaro in calo e' il momento di investire nel debito dei mercati emergenti - PAROLA AL MERCATO

di Carlos de Sousa* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - La deviazione dall'eccezionalismo USA crea un contesto favorevole per il debito dei mercati emergenti.

I dati preliminari di maggio indicano modesti afflussi retail per circa 1 miliardo di dollari verso le obbligazioni dei mercati emergenti, principalmente in valuta locale, che dovrebbero essere le principali beneficiarie di un probabile mercato ribassista del dollaro.

Le obbligazioni in valuta locale dei mercati emergenti (GBI-EM) hanno registrato una sovraperformance significativa quest'anno, con un rendimento totale (in USD) superiore al 10% in poco piu' di cinque mesi. Riteniamo che vi siano ragioni convincenti per prevedere un calo continuo del dollaro USA, che creerebbe condizioni favorevoli per una performance superiore sostenuta di questa asset class.

Crediamo inoltre che una pausa dell'eccezionalismo statunitense per almeno uno o due anni sia altamente probabile, considerando le politiche e condizioni attuali.

In particolare, prevediamo un rallentamento economico piu' pronunciato negli USA rispetto al resto del mondo. La forza del dollaro nell'ultimo decennio e' stata sostenuta dalla relativa solidita' dell'economia statunitense, ora in fase di rallentamento, e dal calo della fiducia nelle istituzioni americane che svolgono un ruolo strutturale. E' emerso inoltre il tema della sostenibilita' dei deficit fiscali elevati e persistenti degli Stati Uniti. Nel medio termine, il governo americano dovra' procedere a un significativo aggiustamento a livello fiscale, che pesera' sulla crescita del PIL e sul dollaro, oppure avvicinarsi a un regime di egemonia fiscale. Cio' comporterebbe un'inflazione permanentemente piu' elevata negli Stati Uniti rispetto al resto del mondo sviluppato, con ulteriori ripercussioni negative sul dollaro.

Quest'ultimo appare sopravvalutato sulla base delle misure della parita' del potere d'acquisto e del tasso di cambio effettivo reale, anche dopo il deprezzamento osservato quest'anno. Date le aspettative di un'inflazione relativamente piu' elevata negli USA e di un vantaggio ridotto in termini di crescita rispetto ad altri mercati sviluppati, un aggiustamento del tasso di cambio sembra essere l'esito piu' probabile.

A nostro avviso, un calo prolungato del dollaro rafforzerebbe significativamente il sentiment nei confronti degli asset dei mercati emergenti, in particolare delle obbligazioni in valuta locale, che si apprezzerebbero con l'aumento della valutazione delle obbligazioni denominate in valute dei mercati emergenti in concomitanza con l'indebolimento del dollaro statunitense.

Inoltre, mentre lo shock dei dazi e' inflazionistico per gli USA, si prevede che avra' sul resto del mondo un effetto disinflazionistico (ipotizzando che la maggior parte dei paesi si astenga da misure di ritorsione).

Gli effetti disinflazionistici dovrebbero fornire alle banche centrali dei mercati emergenti la flessibilita' necessaria per adottare politiche monetarie meno restrittive, che a loro volta ridurrebbero i costi di rifinanziamento interni sia per i governi che per le societa' dei mercati emergenti.

Le condizioni di finanziamento interno piu' favorevoli che ne deriverebbero, insieme alla riduzione dei costi dei beni capitali importati, tipicamente denominati in dollari, dovrebbero stimolare gli investimenti reali nei mercati emergenti. Questa dinamica finirebbe per favorire un'accelerazione della crescita economica, creando un circolo virtuoso. Inoltre, i tassi di interesse piu' bassi nelle economie emergenti darebbero impulso ai prezzi delle obbligazioni in valuta locale. Di conseguenza, le prospettive per i bond in valuta locale degli EM appaiono sempre piu' favorevoli.

Infine, sebbene un'economia statunitense piu' resiliente del previsto potrebbe rappresentare un rischio per queste prospettive, non si tratterebbe di un rischio negativo, bensi' di una sorpresa che favorirebbe il debito EM in valuta forte e il credito dei mercati sviluppati (attraverso spread piu' ristretti).

*Market Debt Portfolio Manager di Vontobel "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 28-06-25 13:03:54 (0255) 5 NNNN