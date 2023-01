Vontobel: commento sulle recenti rivolte in Brasile - PAROLA AL MERCATO

di Thierry Larose * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Il Brasile ha vissuto ieri la sua versione dell'"invasione del Campidoglio", quando migliaia di sostenitori piu' radicali dell'ex presidente Bolsonaro hanno preso d'assalto la Piazza dei Tre Poteri a Brasilia. I rivoltosi hanno invaso e saccheggiato gli edifici del palazzo presidenziale, del Congresso e della Corte Suprema per protestare contro il nuovo presidente.

La situazione e' ora sotto controllo da parte delle autorita' e i rivoltosi sono stati costretti a tornare nel loro accampamento situato accanto al quartier generale militare di Brasilia. Molti di questi manifestanti sono rimasti li' dall'inizio di novembre, chiedendo un intervento militare per ribaltare i risultati delle elezioni e spodestare Luiz Ina'cio Lula da Silva dalla presidenza.

In futuro, riteniamo che questi eventi indurranno probabilmente un maggior grado di polarizzazione politica che, nel peggiore dei casi, potrebbe influire sulla governabilita' del Paese, qualora il clima sociale o economico dovesse deteriorarsi in modo significativo. Cio' potrebbe tradursi in un premio al rischio strutturalmente piu' elevato per gli asset brasiliani.

Tuttavia, un "premio di rischio aggiuntivo per il Brasile" e' gia' presente e piuttosto elevato rispetto agli standard dei mercati emergenti, soprattutto per quanto riguarda i corsi locali (che incorporano tassi reali ex-ante molto elevati) e le azioni (che presentano rendimenti da dividendi elevati e multipli bassi). Inoltre, a differenza di quanto accaduto negli Stati Uniti, la condanna e' stata unanime in tutto lo spettro politico, con nessun leader dell'opposizione disposto a sostenere i saccheggiatori. Persino lo stesso Bolsonaro non ha corso il rischio di rivendicare la loro azione, nonostante l'abbiano fatta a suo nome.

In conclusione, se da un lato la cautela e' d'obbligo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, dall'altro ogni fase di estrema volatilita' deve essere vista come un'opportunita', in quanto gli investitori stranieri saranno probabilmente rassicurati dalla forza della democrazia brasiliana e dalla capacita' delle sue istituzioni di mantenere un adeguato livello di legge e ordine.

* Portfolio Manager di Vontobel "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

