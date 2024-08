Vontobel: come investire in tempi di elezioni politiche - PAROLA AL MERCATO

di Matthew Benkendorf * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Sebbene quest'anno le elezioni in Francia, India e Messico abbiano gia' riservato sorprese e accresciuto l'incertezza politica, e' improbabile che gli esiti a sorpresa abbiano l'impatto negativo che gli investitori immaginano nel lungo periodo.

Sia nei mercati emergenti che in quelli sviluppati, compresi gli Stati Uniti, la stabilita' delle istituzioni di un Paese e' piu' importante dei cambiamenti di leadership, anche se potrebbe esserci volatilita' nel breve termine e gli investitori dovrebbero essere cauti nell'assumere rischi eccessivi.

Nell'imminenza delle elezioni presidenziali statunitensi, nonostante la chiara polarizzazione delle due basi elettorali, le differenze tra i due candidati in termini di politica economica interna sono minime. Dal punto di vista degli investimenti, questo aspetto e' meno importante che in altre parti del mondo, in particolare in alcuni Paesi dei mercati emergenti, dove gli esiti delle elezioni potrebbero portare a drastici cambiamenti politici.

Un'amministrazione Trump potrebbe significare una regolamentazione leggermente inferiore; tuttavia, la posizione favorevole alle imprese del Partito Repubblicano non e' cosi' pronunciata come in passato. Molte misure statunitensi, come l'Inflation Reduction Act, sono gia' codificate nella legge e i finanziamenti sono gia' stati distribuiti. E' improbabile che uno dei due partiti voglia ridurre gli investimenti nella produzione di semiconduttori per motivi di sicurezza nazionale, mentre e' probabile che investimenti infrastrutturali piu' ampi favoriscano la crescita economica.

La reazione del mercato alle recenti elezioni lampo in Francia e' stata negativa, in quanto si teme che l'estrema destra e l'estrema sinistra stiano guadagnando terreno.

Questo non e' un problema solo per queste elezioni parlamentari, ma anche per quelle future. La situazione fiscale della Francia e' debole, quindi con la promessa di un aumento della spesa e di tagli alle tasse, gli spread obbligazionari stanno aumentando. Investire in multinazionali francesi che sono leader mondiali e che traggono i loro guadagni da operazioni globali, come L'Ore'al e Hermes, dovrebbe alleviare molti dei rischi associati ai risultati delle elezioni francesi.

Nonostante la sorpresa di non aver raggiunto la maggioranza assoluta, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha infine dichiarato la vittoria con l'aiuto dei partner della coalizione. Il BJP ha mantenuto il controllo di tutti i ministeri chiave, il che dovrebbe garantire il proseguimento della spinta di Modi verso lo sviluppo delle infrastrutture in ambito stradale, ferroviario, energetico e manifatturiero.

A nostro avviso, i partner della coalizione sono favorevoli alla politica del governo centrale, anche se avranno bisogno di ulteriore sostegno da parte delle rispettive circoscrizioni statali. Cio' dovrebbe garantire la stabilita' del programma di governo, che dovrebbe essere di buon auspicio per le aziende che traggono slancio dagli investimenti nelle infrastrutture, tra cui Power Grid Corporation of India, una delle piu' grandi societa' di trasmissione di energia al mondo, e APL Apollo Tubes, il piu' grande produttore di tubi di acciaio strutturali in India.

In Messico, il partito di governo Morena ha conquistato un numero di seggi molto piu' elevato del previsto ed e' rimasto solo moderatamente al di sotto della supermaggioranza dei due terzi al Congresso. I mercati temono che Morena porti avanti alcune politiche controverse, come la riforma costituzionale, compresa l'attuazione dell'elezione generale dei giudici della Corte Suprema, che probabilmente comportera' un deterioramento istituzionale a medio termine e una maggiore incertezza giuridica per le imprese che operano nel Paese. Si e' parlato di un'imposta aggiuntiva sul settore bancario, ma la prospettiva di un sostegno alla crescita dei salari minimi e di programmi di sicurezza sociale piu' ampi dovrebbe favorire i titoli legati ai consumi, come Femsa e Walmart de Mexico.

* CIO Vontobel Quality Growth "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 31-08-24 14:45:05 (0275) 5 NNNN