Vontobel: apprezzamento del dollaro solo temporaneo, preoccupa il franco svizzero - PAROLA AL MERCATO

di Christopher Koslowski * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - I mercati valutari sono divisi tra sviluppi geopolitici a breve termine e trend strutturali di lungo periodo.

La volatilita' recente ha supportato valute difensive come il dollaro e il franco svizzero, ma riteniamo che i fattori sottostanti (squilibri fiscali, flussi di capitali e fondamentali economici) diverranno sempre piu' importanti.

La recente turbolenza del mercato ha temporaneamente rafforzato il dollaro, riflettendo il suo status di bene rifugio e la resilienza dell'economia statunitense. A nostro avviso, tuttavia, la traiettoria piu' ampia restera' invariata. Le preoccupazioni legate all'outlook fiscale Usa, l'aumento del debito e la graduale diversificazione dei portafogli globali rispetto agli asset statunitensi andranno a creare pressioni nel lungo periodo.

Riteniamo, dunque, che il recente rimbalzo del dollaro sia solo una pausa nella sua flessione e non l'inizio di un apprezzamento sostenuto.

Le prospettive a breve dell'euro restano eterogenee. Il recente rialzo dei tassi della Bce ha dapprima sostenuto la valuta, ma i mercati hanno poi ridimensionato le aspettative di ulteriore inasprimento con il calo del petrolio e delle preoccupazioni legate a uno shock prolungato dell'energia. Le dinamiche di crescita continuano a favorire gli Usa, limitando il margine di rialzo dell'euro sul dollaro. Un apprezzamento piu' duraturo potrebbe richiedere uno slancio di crescita piu' solido nell'Eurozona.

Sul medio-lungo periodo siamo piu' costruttivi. L'Eurozona ha un ampio surplus delle partite correnti, flussi di capitali e una migliore posizione con l'estero rispetto agli Usa; inoltre, i timori associati alla sostenibilita' fiscale Usa potrebbero incoraggiare una riallocazione verso altri mercati, tra cui l'Europa. Difficilmente questi fattori innescheranno un apprezzamento rapido, ma potrebbero creare un contesto solido per l'euro nel tempo.

Il franco svizzero continua a trarre forza dal suo ruolo di valuta difensiva, ma il suo apprezzamento ha iniziato a preoccupare i policymaker. La Banca nazionale svizzera (Bns) ha recentemente intensificato gli interventi verbali, lasciando intendere di non gradire un ulteriore rafforzamento del franco e i conseguenti effetti disinflazionistici.

Nel breve termine l'outlook appare piu' bilanciato. I mercati hanno ridimensionato le aspettative di un ulteriore inasprimento della Bns, mentre il recente rialzo dei tassi della Bce ha ampliato il gap di policy atteso tra l'Eurozona e la Svizzera. Insieme alla retorica della Bns, cio' potrebbe limitare i rialzi del franco, soprattutto se le tensioni geopolitiche continuano a calare. In ottica futura, riteniamo che la solidita' dei conti pubblici, il surplus delle partite correnti e la reputazione della Svizzera come destinazione sicura per i capitali, continueranno.

* Senior Fixed Income & FX Strategist, Multi Asset Boutique, Vontobel "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 11-07-26 10:22:42 (0149) 5 NNNN