Volotea: nel 2023 trasportati in Italia oltre 3,5 mln di passeggeri -2

A Cagliari trasportati 300 mila passeggeri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - A Cagliari la compagnia ha operato piu' di 2.000 voli, trasportando a livello locale circa 300 mila passeggeri e facendo registrare un load factor del 91%. Nel dettaglio, Volotea ha registrato in media un completion factor - la percentuale di voli operati con successo - del 99%, a cui si aggiunge anche l'OTP15, l'indicatore del tasso medio di puntualita' a 15 minuti, che nella base sarda raggiunge l'84%. 'La Sardegna si conferma come uno dei mercati piu' importanti per Volotea, dove disponiamo di due basi operative e offriamo lavoro direttamente a circa 130 persone', ha commentato Carlos Munoz. 'A Cagliari chiudiamo positivamente il 2023, grazie a un bouquet di 16 destinazioni, la meta' delle quali operate in esclusiva e con un buon equilibrio tra rotte domestiche e quelle estere, e siamo pronti a continuare ad investire presso lo scalo anche in questo 2024'.

