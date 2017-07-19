Volksbank: Morningstar Dbrs migliora outlook da 'stabile' a 'positivo'

Confermato rating lungo termine a 'BBB' e a breve 'R-2' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 27 mag - Morningstar Dbrs ha migliorato l'outlook di Volksbank da 'stabile' a 'positivo', confermando in fascia Investment Grade il rating a lungo termine a 'BBB (low)' e il rating a breve termine a 'R-2 (middle)'. L'agenzia internazionale di rating Morningstar DBRS motiva l'innalzamento dell'outlook a 'positivo' con il miglioramento della redditivita', trainato dalla crescita delle commissioni, dalla maggiore diversificazione dei ricavi e da un attento controllo dei costi; con la robustezza della solidita' patrimoniale con ampi buffer di capitale rispetto ai requisiti regolamentari; con l'incremento della qualita' degli attivi, in particolar modo per quanto riguarda la qualita' del credito, grazie ad una politica prudente della gestione del credito; con il posizionamento di mercato nel territorio del Triveneto, in particolar modo nel Trentino-Alto Adige, e con indicatori solidi di liquidita', grazie anche ad una raccolta ben diversificata.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 27-05-26 15:23:19 (0420) 5 NNNN