Vodafone Italia: ricavi da servizi trim a 1,052 mld, clienti ho. Mobile a 2,9mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 lug - Vodafone Business, ricorda la nota, si e' aggiudicata due macroaree (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia) nell'ambito della recente gara Infratel per collegare in banda larga oltre 12.000 presidi sanitari. Prosegue l'adesione al piano Voucher promosso dal MiSE per accelerare la digitalizzazione delle Pmi in Italia, attraverso il quale le microimprese e le Pmi possono richiedere bonus fino a 2.500 euro per l'attivazione di contratti di connettivita' con velocita' in download anche superiori a 1 Gbps. Nel trimestre inoltre sono state firmate da Vodafone Business le convenzioni Consip 'SGM' per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione del parco tecnologico degli enti pubblici, l'accordo 'Sicurezza on Premise' per i servizi di sicurezza e quello per l'erogazione di servizi professionali per la migrazione al Cloud.

A giugno il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Inwit, Vodafone e Tim si e' aggiudicato tutti e 6 i lotti del Piano 'Italia 5G'. La gara, bandita da Infratel Italia sulla base della convenzione stipulata con il Dipartimento per la trasformazione digitale e Invitalia, prevede la realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobile 5G nelle aree d'Italia attualmente prive di internet mobile veloce.

