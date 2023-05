Vodafone: con Istat per statistiche sul turismo con dati della rete mobile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mag - Innovare e migliorare le statistiche del turismo. E' l'obiettivo della collaborazione tra Istat e Vodafone Business Italia che hanno realizzato uno studio sul turismo inbound (stranieri in Italia), outbound (italiani all'estero) e domestico (italiani in Italia) integrando le statistiche ufficiali con i dati provenienti dai telefoni cellulari. L'indagine ha interessato la Provincia di Rimini e il Comune di Roma, due zone a forte vocazione turistica, tra agosto 2019 e agosto 2020, consentendo il confronto tra i flussi turistici prima e dopo la pandemia. Tre i casi studio sviluppati: gli arrivi e le presenze di turisti italiani e provenienti dall'estero; le visite in giornata di turisti italiani e provenienti dall'estero; le partenze di italiani verso l'estero.

"La collaborazione tra Istat e Vodafone Business Italia dimostra il valore statistico dei dati di telefonia mobile in maniera complementare ai dati ufficiali per la produzione delle statistiche del turismo, e apre a nuove possibilita' anche in altri settori", ha dichiarato Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia. 'Viviamo immersi in un mondo che produce continuamente dati. Ognuno di noi produce questi dati nel momento in cui accede ai servizi di una pubblica amministrazione sempre piu' digitale e connessa, quando si sposta anche solo con uno smartphone in tasca, quando utilizza i social o fa un acquisto on line o in un negozio", ha aggiunto Monica Pratesi, capo del Dipartimento Produzione Statistica dell'Istat.

