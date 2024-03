Vivendi: Yannick Bollore', 2023 e' stato anno cruciale per il gruppo

Con fusione Lagardere noi terza azienda editoriale al mondo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - 'Il 2023 e' stato un anno cruciale per il nostro gruppo'. Lo ha affermato il presidente del consiglio di sorveglianza di Vivendi, Yannick Bollore', commentando i risultati del 2023. 'Siamo lieti di aver completato la fusione con il gruppo Lagarde're che ci ha permesso di diventare il terzo gruppo editoriale al mondo, il numero uno in Francia e il numero due nel Regno Unito', ha aggiunto, sottolineando che 'la strategia di trasformazione e internazionalizzazione che adottiamo da diversi anni e' alla base dei risultati molto solidi che presentiamo oggi. Prosegue lo studio di fattibilita' di un progetto di scissione della societa' in quattro entita' quotate, annunciato lo scorso dicembre. Se andasse in porto, questo progetto creerebbe valore per tutti gli stakeholder del gruppo'.

