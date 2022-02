Vivendi: Opa su Lagardere da 14 aprile a 20 maggio, offerta sale a 25,5 euro/azione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 feb - L'offerta pubblica di acquisto di Vivendi per le rimanenti azioni del gruppo Lagardere, di cui detiene gia' piu' del 45% dopo avere acquistato il 18% in mano al fondo Amber Capital, iniziera' il 14 aprile e terminera' il 20 maggio 2022. E' quanto si apprende da un documento depositato presso l'Autorite' des marche's financiers (Amf), la Consob francese. Inoltre, il gruppo francese dei media, ha confermato che alzera' l'offerta da 24,10 a 25,50 euro per azione (dividendi inclusi) per chi aderira' all'Opa nel periodo indicato. A chi decidera' di vendere le proprie azioni in una data successiva sara' data garanzia di ricevere 24,10 euro per azione fino al 15 dicembre 2023. La nuova offerta valuta Lagarde're a 3,57 miliardi di euro. La settimana scorsa Vivendi aveva fatto sapere di avere preso in considerazione la possibilita' di alzare l'offerta, come poi effettivamente fatto, a 25,50 euro per azione.

