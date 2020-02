Visco: deficit fiducia pesa su spread, politiche guardino oltre l'anno

Negativa incertezza su clausole salvaguardia; riforma fisco sia complessiva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Brescia, 08 feb - C'e' un deficit di fiducia sull'Italia "che pesa, ancor piu' di quello dei conti pubblici, sullo spread Btp-Bund e sull'iniziativa privata. Per rimuoverlo il Paese ha bisogno di "politiche economiche che guardino oltre l'orizzonte annuale del bilancio pubblico". Cosi' il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nell'intervento al congresso Assiom-Forex. Per sostenere la crescita, una "definizione di un quadro organico di riforma entro il quale inserire i singoli interventi puo' da se' fornire un impulso espansivo" aggiunge Visco. Il problema, nota il Governatore, e' che "non si e' ancora riusciti a sconfiggere la cronica vulnerabilita' legata alle prospettive di medio termine della finanza pubblica e della crescita economica. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e le corrispondenti obbligazioni tedesche, sceso al di sotto dei 140 punti base, resta quasi il doppio di quello registrato dai titoli pubblici di paesi come la Spagna e il Portogallo". Il motivo secondo il numero uno della Banca d'Italia e' che pesano "le incognite sull'attuazione o sulle eventuali misure sostitutive degli aumenti dell'Iva con le clausole di salvaguadia nel 2021 e 2022 e timori ancora presenti su alcune tendenze della spesa corrente; vi si aggiungono valutazioni pessimistiche sul potenziale di crescita della nostra economia che presumono una carenza nella capacita' di intraprendere le azioni di riforma che possono liberare le risorse produttive del Paese. Sono percezioni che vanno contrastate migliorando il contesto per l'attivita' imprenditoriale e per l'innovazione, riducendo l'incertezza, anche normativa, che frena gli investimenti privati, fondando gli interventi in materia di tassazione su una visione complessiva del sistema tributario, dando piena attuazione al programma di investimenti pubblici del Governo.

