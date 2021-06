Visa: acquista la piattaforma europea di open banking Tink per 1,8 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 giu - Visa ha annunciato di aver firmato un accordo per acquistare la piattaforma europea di open banking Tink per 1,8 miliardi di euro. Tink, integrata con piu' di 3.400 banche e istituzioni finanziarie per milioni di clienti bancari in tutta Europa, manterra' il marchio e il team di gestione e la sede rimarra' a Stoccolma. Visa finanzierebbe l'operazione con la liquidita' disponibile e l'acquisizione non avrebbe alcun impatto sul programma di riacquisto di azioni precedentemente annunciato o sulla politica dei dividendi, ha affermato la societa'. "Visa si impegna a fare tutto il possibile per promuovere l'innovazione e responsabilizzare i consumatori a sostegno degli obiettivi dell'open banking in Europa", ha affermato l'amministratore delegato e presidente Al Kelly.

'Riunendo la rete di Visa e le capacita' di open banking di Tink, forniremo maggiore valore ai consumatori e alle imprese europee con strumenti per rendere le loro vite finanziarie piu' semplici, affidabili e sicure'.

A gennaio, Visa e la fintech Plaid hanno annullato il loro accordo di fusione da 5,3 miliardi di dollari a seguito di una causa del governo degli Stati Uniti per motivi antitrust.

red-Ale

(RADIOCOR) 24-06-21 09:23:45 (0179) 5 NNNN