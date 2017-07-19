Vicenzaoro: Peraboni (Ieg), eventi all'estero necessari per deglobalizzazione

Il 4 febbraio nuovo business plan del gruppo fieristico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 16 gen - "La vera debolezza del nostro sistema, una debolezza strutturale e non congiunturale, credo sia legata alla difficolta' che abbiamo di andare sul mercato internazionale organizzando eventi nel mondo". Cosi' l'ad di Ieg Corrado Peraboni a margine dell'inaugurazione di Vicenzaoro January 2026 attualmente in corso presso la Fiera di Vicenza.

"In un contesto di deglobalizzazione e di regionalizzazione dei mercati - ha aggiunto Peraboni - l'incapacita' del sistema fieristico di andare sul mercato internazionale rischia di diventare un problema strutturale. Il nostro e' un sistema che si e' sempre basato sul portare gli stranieri qui ma ora dobbiamo lavorare per fare il contrario. Noi abbiamo iniziato quattro anni fa portando i brand piu' importanti sui mercati piu' promettenti. Un lavoro che abbiamo intrapreso non solo per la filiera dei preziosi ma anche per gli altri eventi".

Sul piano invece delle prospettive del gruppo Ieg per il 2026 l'ad Peraboni e' stato prudente. "Il 3 febbraio prossimo - ha detto l'ad di Ieg - approveremo un nuovo business plan che guarda al 2030, ovviamente un business plan in crescita e lo presenteremo al mercato il 4 di febbraio a Milano. Prevediamo di continuare il trend che abbiamo avuto in questi ultimi anni".

Col-ric

(RADIOCOR) 16-01-26 13:15:43 (0327) 5 NNNN