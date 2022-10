Verti: fumata nera incontro azienda-sindacati, per 145 in vista i licenziamenti

Azienda trattiene solo una ventina di lavoratori fragili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - , 11 ott - Per la prima volta, salvo colpo di scena improbabile dell'ultima ora, si profilano licenziamenti collettivi nel settore assicurativo.

Verti, l'ex Direct Line, la compagnia controllata dalla multinazionale spagnola Mapfre, non recede sul punto e la procedura per i licenziamenti collettivi aperta a inizio agosto si chiudera' improrogabilmente il prossimo 17 ottobre.

L'incontro nella sede della Regione Lombardia "non ha prodotto risultati" spiega Loreta D'Andola, segretaria territoriale First Cisl di Milano. Unica concessione di Verti e' stata quella del mantenimento in azienda di una ventina di lavoratori fragili dal totale degli esuberi che scenderebbe cosi' a 145 unita'. L'azienda, spiega la sindacalista, ha avviato una riorganizzazione aziendale nel novembre del 2021 con l'intenzione di dismettere l'attivita' di call center in Italia. I vertici spagnoli della compagnia hanno fatto capire di non avere piu' interesse per il mercato italiano. Una precedente trattativa sugli esuberi, prevista dal contratto di settore, si e' svolta con la mediazione di Ania senza esito. Il piano di riorganizzazione prevedeva inizialmente 325 esuberi, circa il 50% della forza lavoro in Italia. Il numero e' diminuito anche perche' alcuni dipendenti hanno accettato la proposta di Verti che ha incentivato l'uscita con accordi individuali dopo che una trattativa con i sindacati anche su questo aspetto non ha raggiunto un accordo. Un ultimo tentativo di conciliazione presso la regione Lombardia verra' fatto prima della fine della settimana.

