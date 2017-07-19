Versalis: Urso, Brindisi sara' polo di transizione e nuove tecnologie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - 'Con la posa della prima pietra - ha aggiunto Urso - parte la costruzione del Polo nazionale delle Batterie: un investimento di un miliardo di euro che dara' lavoro a 1.300 persone'.

Il ministro ha poi ricordato che 'la gigafactory di batterie al litio che Eni Versalis intende realizzare con una importante azienda del settore rientra nel protocollo di intesa sottoscritto al Mimit poco piu' di un anno fa con gli altri ministeri e la gran parte dei sindacati'.

'Mi auguro - ha proseguito - che anche la Regione Puglia possa seguire lo stesso percorso della Regione Sicilia, che ha sottoscritto con l'azienda un addendum, e stiamo facendo tutto quanto possibile per facilitarne l'adesione'. Urso ha ricordato che in quell'intesa sono definite regole, modalita' e tempi per la riconversione dei siti di Brindisi, Priolo e Ragusa, con precise tutele per l'intensita' industriale e per i livelli occupazionali, diretti e indiretti, oltre alla riqualificazione professionale del personale.

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(RADIOCOR) 06-07-26 15:34:40 (0399) 5 NNNN