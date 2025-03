Versalis: Urso, bene gli investimenti in transizione green

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mar - 'In Sicilia il Polo del combustibile green, con la realizzazione di una bioraffineria per la produzione di diesel rinnovabile e SAF per aerei e il riciclo chimico di plastiche e, a Brindisi, il piu' grande impianto di accumulatori del Paese: bene gli investimenti sulla transizione green, cosi' Versalis contribuisce alla politica industriale che guarda al futuro, consentendo all'Italia di diventare un polo produttivo nella tecnologia green'. Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in apertura dei lavori del Tavolo Versalis (gruppo Eni), apprezzando lo sforzo dell'azienda verso la salvaguardia dei livelli occupazionali lungo l'intera filiera, la continuita' produttiva degli impianti di Brindisi, e del quadrilatero padano, con l'avvio di nuove produzioni per un modello industriale piu' sostenibile e competitivo.

Fla-

(RADIOCOR) 10-03-25 16:58:11 (0508)ENE 5 NNNN