Versalis: Urso, accordo con sindacati esempio di gestione transizione green

Intesa trovata senza la Cgil (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mar - 'L'accordo sottoscritto tra azienda e sindacati rappresenta un esempio di politica industriale per gestire la sfida della transizione, che mi auguro possa diventare un modello nelle relazioni sociali'. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in apertura dei lavori del tavolo Versalis (gruppo Eni), sottolineando come grazie ai 2 miliardi di investimenti in nuove piattaforme tecnologiche, sara' assicurato il ritorno alla competitivita', assicurando il mantenimento dell'intensita' industriale e occupazionale, con il massimo coinvolgimento dell'indotto locale. Un Piano che punta al soddisfacimento delle tre dimensioni della sostenibilita': ambientale, economica e sociale. 'Dobbiamo gestire insieme la transizione green, una grande sfida che il Paese puo' vincere. Grazie agli operai di Brindisi e di Ragusa, Priolo e Augusta. Saro' in fabbrica presto per dare atto della loro responsabilita' e lungimiranza. Cosi' si difende davvero il lavoro', ha aggiunto Urso.

Al tavolo tra azienda e sindacati per l'accordo, la Cgil si e' ritirata il 26 febbraio scorso e la Cgil nazionale e le categorie Filctem, Filcams, Fillea, Fiom e Filt hanno organizzato un presidio in via Molise, davanti al Mimit proprio in concomitanza con il tavolo Versalis.

Fla-

(RADIOCOR) 10-03-25 16:54:24 (0505)ENE 5 NNNN