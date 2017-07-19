Versalis: Uiltec, ora vigileremo su riconversione e continuita' occupazionale

'Atteggiamento ambiguo della Regione Puglia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - 'La posa della prima pietra della gigafactory di Brindisi segna una tappa significativa del percorso avviato con il protocollo del 10 marzo 2025. Un cammino che entra in una fase di concreta realizzazione' e in cui l'obiettivo della Uiltec 'resta quello di accompagnare e vigilare sulla riconversione del sito' per 'garantire la continuita' occupazionale, inclusa quella dell'indotto, e tutelare la vocazione industriale del territorio'. Lo si legge in una nota della segretaria generale nazionale della Uiltec, Daniela Piras.

'Questo progetto - ha aggiunto il segretario generale della Uil Puglia, Stefano Frontini - e' l'evidenza pratica dell'importanza della contrattazione come strumento fondamentale non solo per salvaguardare i livelli occupazionali, ma per costruire lavoro di qualita', sostenibile e stabile, per governare il cambiamento che deriva dalla transizione energetica e digitale. Infine, ci permettiamo di nutrire dubbi sull'atteggiamento quantomeno ambiguo e incomprensibile della Regione Puglia, presente oggi con il suo massimo esponente, il presidente Decaro, ma non presente fra i firmatari del protocollo'.

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(RADIOCOR) 06-07-26 17:06:45 (0463) 5 NNNN