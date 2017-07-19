Versalis: strategia di trasformazione con focus su specializzazione portafoglio

Le linee del rilancio presentate al Gazometro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 set - Il percorso di trasformazione di Versalis, azienda chimica del gruppo Eni, sara' focalizzato sempre di piu' sulla progressiva specializzazione del portafoglio e sull'innovazione. E' il messaggio sulla nuova strategia dell'azienda presentato al Gazometro nell'evento 'Versalis: dai polimeri ai mercati'.

La strategia di trasformazione, annunciata dall'azienda chimica di Eni nell'ottobre 2024 e sostenuta da 2 miliardi di investimenti, in particolare in Puglia e Sicilia, prevede la crescita di nuove piattaforme dedicate alla chimica da fonti rinnovabili, ai processi circolari e ai prodotti specializzati - si legge in una nota - mercati in sviluppo nei quali Versalis sta consolidando una posizione di leadership, anche grazie a Novamont e Finproject.

In un contesto di grande trasformazione, diventa centrale "l'offerta di prodotti e soluzioni vicini alle esigenze dei clienti e dei mercati", che Versalis garantisce prima di tutto attraverso un portafoglio in grado di servire molteplici settori industriali, tra cui automotive, imballaggi, edilizia, agricoltura, elettrodomestici.

All'evento l'azienda ha presentato inoltre le sue soluzioni per la transizione: dalle tecnologie di riciclo complementari e circolari - anche per il mercato degli imballaggi alimentari in plastica - ai prodotti compostabili da materie prime rinnovabili di Novamont, fino alle specialita' di Finproject, impiegate nel mondo della moda, del design e in applicazioni che richiedono specifiche qualita' tecniche e prestazionali.

