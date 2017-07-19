Versalis: Legambiente, scritta una bella pagina di transizione ecologica

'La gigafactory e' un'iniziativa che merita il nostro plauso' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - 'Oggi da Brindisi, con l'apertura del cantiere della gigafactory per la costruzione di batterie per gli accumuli elettochimici, si comincia a scrivere una bella pagina della transizione ecologica del Paese'. A sostenerlo sono Stefano Ciafani, Daniela Salzedo e Doretto Marinazzo, rispettivamente presidente nazionale, di Legambiente Puglia e del Circolo locale di Legambiente, presenti questa mattina alla posa della prima pietra dello stabilimento di Eni Storage Systems.

'Questa - hanno aggiunto - e' una citta' che e' stata dagli anni '80 al centro di una delle principali vertenze ambientali ed energetiche della nostra associazione, in nome del popolo inquinato e per quella riconversione ecologica dell'economia italiana che invocavamo gia' 40 anni fa.

Abbiamo sempre chiesto la chiusura dei cicli produttivi piu' inquinanti e la loro sostituzione con impianti industriali fondati sull'innovazione di processo e di prodotto e sulla decarbonizzazione. La gigafactory in costruzione nel sito Versalis va proprio in questa direzione ed e' un'iniziativa industriale che merita tutto il nostro plauso'.

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(RADIOCOR) 06-07-26 17:00:19 (0459) 5 NNNN