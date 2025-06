Versalis: a Mantova avviato l'impianto demo Hoop per riciclo chimico plastiche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - L'impianto ha la capacita' di gestire 6mila tonnellate di materia prima seconda e consentira' di validare la sua applicazione su scala industriale: nell'ambito del Protocollo di Intesa sul Piano di Trasformazione della Chimica Eni-Versalis, sottoscritto lo scorso marzo con il Mimit, ricorda la nota, e' prevista la realizzazione di un impianto da 40mila tonnellate, presso lo Stabilimento di Priolo, in Sicilia. Lo studio di fattibilita' e' gia' stato completato ed e' in elaborazione la progettazione per l'avvio dell'iter autorizzativo.

'Oggi diamo ulteriore concretezza e valore alla circolarita', una delle piattaforme su cui si basa il piano di trasformazione di Versalis - ha dichiarato Adriano Alfani, amministratore delegato di Versalis - e l'impianto Hoop che inauguriamo e' simbolo del percorso che lo guida, utilizzando la leva dell'innovazione per trasformare il nostro business attraverso le nuove iniziative industriali basate sulla circolarita', biochimica e specializzazione, verso una maggiore sostenibilita'. Obiettivi di sostenibilita' che noi puntiamo a declinare in tutte le sue 3 dimensioni: ambientale, sociale ed economica'.

SC-HOOP e' il nome del progetto Versalis per la realizzazione dell'impianto dimostrativo basato sulla tecnologia Hoop a Mantova, l'unico progetto italiano su larga scala che si e' aggiudicato, a fronte di 239 proposte presentate e di 41 vincitori totali, il bando 2023 per l''EU Innovation Fund' (progetto finanziato dall'Ue), fondo stanziato dalla Commissione Europea, dedicato a tecnologie innovative a bassa emissione di carbonio. Il brevetto e' inoltre stato selezionato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere esposto tra le innovazioni italiane di successo sia per la mostra tematica 'L'Italia dei Brevetti' (a Roma da novembre 2024 a marzo 2025), sia per l'esposizione nel padiglione Italia all'Expo di Osaka.

