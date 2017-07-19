Venture Capital: nel 2025 investiti 2,3 mld in 419 operazioni

Gli investimenti in startup italiane salgono a 1,6 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 feb - La filiera del venture capital chiude il 2025 con 419 operazioni per un ammontare investito di oltre 2,3 miliardi di euro. Gli investimenti in startup italiane salgono a 1,6 miliardi (da 1,2 mld nel 2024) per 313 operazioni (da 270) tra initial e follow on, esclusi i business angel. Diminuisce invece l'ammontare investito in startup estere fondate da imprenditori italiani, che si attesa a quasi 600 milioni di euro su 32 operazioni (oltre 700 milioni in 30 round nel 2024). Sommando queste due componenti, il totale complessivo supera i 2,2 miliardi di euro (erano 1,9 miliardi l'anno precedente) con un bilancio annuale di 345 operazioni (initial e follow on), pari a una crescita del 15%, rispetto alle 300 operazioni del 2024. I soli business angel hanno investito 71 milioni in 72 round. E' quanto emerge dal rapporto di ricerca 2025 del Venture Capital Monitor, realizzato dall'Osservatorio Venture Capital Monitor-VeM attivo presso Universita' Liuc e Aifi. L'Ict resta il primo settore con il 40% degli investimenti e la Lombardia resta la Regione con il maggior numero di societa' target (99) coprendo il 48% del mercato (da 36% nel 2024). Seguono Lazio (8%) e Piemonte (6%). Il totale degli investimenti in TT (Technology Transfer) nel 2025 e' stato pari a 592 milioni di euro su 93 operazioni.

