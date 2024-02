Venture Capital: nel 2023 rallentano a 1,1 mld investimenti in startup italiane -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - A livello settoriale, l'Ict continua a monopolizzare l'interesse degli investitori, con una quota del 38%, seguito dall'Healthcare (12%) che ritorna al secondo posto, prima del comparto degli Altri servizi (9%), trainati dall'edutech. Fintech e Energia e Ambiente, invece, attraggono il 7% degli investimenti. La Lombardia si conferma la regione in cui si concentra il maggior numero di societa' oggetto dell'investimento iniziale da parte dei venture capital (46%) seguita da Lazio (13%) e Piemonte (8%). L'indagine - realizzata dall'Osservatorio Venture Capital Monitor-VeM attivo presso Liuc Business School con Aifi, grazie al contributo di Intesa Sanpaolo Innovation Center ed E. Morace & Co. Studio legale e al supporto istituzionale di Cdp Venture Capital Sgr e Ibam -segnala anche che nel 2023 si conferma una notevole presenza di imprese nei round di venture capital. In particolare, nelle sole startup con sede in Italia, venture capital e corporate venture capital hanno investito 559 milioni di euro su 200 round. "Negli ultimi cinque anni sono stati lanciati oltre 40 fondi domestici che hanno accelerato la crescita dell'innovazione nel nostro Paese", commenta Anna Gervasoni, prorettrice Liuc-Universita' Cattaneo e dg di Aifi. "E' necessario sollecitare i grandi investitori istituzionali a credere in questo settore". Inoltre, "l'intervento dall'estero rappresenta una componente essenziale per rendere possibile una crescita significativa del nostro ecositema come avviene anche in mercati piu' avanzati come la Francia e la Germania", sostiene Alessandro Scortecci, responsabile strategy, business development & Esg Cdp Venture Capital Sgr.

