Venture capital: l'associazione del settore cambia nome in Italian Tech Alliance

Nel cda altri tre rappresentanti delle startup (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 nov - VC Hub Italia - l'associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione e delle startup e pmi innovative - cambia nome in Italian Tech Alliance e accoglie nel consiglio direttivo tre ulteriori rappresentanti delle startup e delle imprese innovative associate parificando cosi' la rappresentanza nel cda, al fine di coinvolgere sempre piu' trasversalmente i diversi attori che operano all'interno dell'ecosistema italiano dell'innovazione e della tecnologia.

E' quanto si legge in una nota. I nuovi membri del consiglio direttivo, in rappresentanza del mondo imprenditoriale, sono Marianna Chillau (Transactionale), Gabriele Grecchi (Silk Biomaterials) e Antonio Vecchio (Karaoke One), che andranno ad affiancare Enrico Pandian(FrescoFrigo ed Everli) e Stefano Portu(ShopFully) (entrati nel board lo scorso), il presidente, Gianluca Dettori (Primo Venture), il segretario generale, Alessio Beverina (Panake's Partners) e Fausto Boni (360 Capital Partners), Lucia Faccio (Sofinnova Partners) e Roberto Magnifico (LVenture Group).

Nuovi ingressi anche tra i soci: Italian Angels for Growth, Club degli Investitori, Angels 4 Impact e Angels 4 Women, quattro tra le principali associazioni di business angel attive in Italia, che contano complessivamente oltre 500 associati con l'obiettivo rafforzare anche la rappresentanza delle esigenze di questa tipologia di investitori, sempre piu' attiva sul mondo delle startup.

