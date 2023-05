Venture Capital: +46% a 1,6 mld finanziamenti 2022 in Italia, -16% volumi I trim. 2023

Lo rileva il secondo report annuale di Bain & Company (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - Nel 2022 si e' registrata una contrazione dei finanziamenti in Venture Capital in tutta Europa, ma l'Italia ha brillato con un anno record a +46% (investimenti a 1,6 miliardi di euro).

Tuttavia, il nostro Paese, con un peso del 2%, ricopre ancora un ruolo marginale nel panorama Venture Capital europeo. Lo rileva Italy Venture Capital Scanner, il report annuale di Bain & Company sugli investimenti in startup sul mercato italiano. Ma nei primi tre mesi del 2023, il venture capital italiano ha frenato la sua corsa, registrando un -16% in termini di volume e -69% in termini di valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, seppur fortemente influenzato dal mega deal di Scalapay registrato nel primo trimestre dello scorso anno. Nella seconda meta' dell'anno sara' fondamentale il supporto istituzionale, in particolare la messa a terra delle risorse del Pnrr destinate a transizione energetica e digitale. La Lombardia anche lo scorso anno ha guidato il mercato italiano del Venture Capital italiano con 1,3 miliardi di euro investiti (circa l'80% del totale). Seguono la Toscana con 77 milioni di euro investiti (5% del valore totale del mercato) e il Lazio con il 3% del mercato (56 milioni di euro). Rimangono indietro Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia con poco piu' di 8 milioni di euro di investimenti.

