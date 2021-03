Veneto Banca: Commissari, a Intesa 1,1mld per interessi e rimborso prestito

In tre anni e mezzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - I Commissari liquidatori di Veneto Banca in tre anni e mezzo di lavoro, da giugno 2017 al febbraio scorso, hanno incassato "circa 1,4 miliardi dalla monetizzazione degli attivi" risorse finite in buona parte a Intesa Sanpaolo "a titoli di interessi e di rimborso del finanziamento dello sbilancio di cessione il cui saldo, in linea capitale, e' passato dagli iniziali 3,2 miliardi a 2,2 miliardi a fine febbraio 2021". Cosi' il commissario liquidatore Giuseppe Vidau in audizione davanti alla Commissione di inchiesta sulle banche. Vidau ha poi scattato una fotografia del patrimio netto di Veneto Banca in lca dall'avvio della procedura (giugno 2017) a fine 2019 in quanto i numeri del 2020 sono ancora in via di definizione.

Il patrimonio netto - ha detto Vidau - e' passato da 1,7 miliardi positivo a uno negativo di 2,7 miliardi "a seguito di perdite per 4,4 miliardi che risentono di oneri straordinari di straordinario rilievo: 2,3 miliardi di debito verso lo Stato per il contributo erogato a Intesa Sanpaolo per tenerla indenne da assorbimenti patrimoniali e dagli oneri di ristrutturazione e 1,9 miliardi di svalutazione del credito verso Amco relativo al corrispettivo da incassare per la cessione degli npl". La monetizzazione da 1,4 miliardi degli attivi, ricorda Vidau, "e' pari al 34% degli attivi risultanti dopo la prima svalutazione dei crediti fatta da Amco".

