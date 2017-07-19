Varta: dichiara insolvenza, pesa perdita Apple come principale cliente

A rischio chiusura stabilimento in Baviera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - Il produttore tedesco di pile e batterie Varta ha presentato istanza di insolvenza presso il tribunale di Stoccarda, ha riferito venerdi' una portavoce all'Afp. L'azienda, fortemente indebitata, e' stata duramente colpita dalla recente perdita di Apple come principale cliente. La richiesta di apertura della procedura d'insolvenza riguarda quattro societa' del gruppo ed e' attualmente al vaglio del tribunale, ha precisato la portavoce, confermando quanto riportato da diversi media tedeschi. Nel dettaglio il gruppo, che impiega oltre 4.000 persone nel mondo, ha perso in primavera il suo principale cliente, il colosso statunitense Apple, che ha deciso di sostituirlo con produttori cinesi per la fornitura delle batterie destinate agli auricolari AirPods. Lo stabilimento interessato, situato a Nordlingen, in Baviera, dove lavorano 350 dipendenti, dovrebbe chiudere nel mese di ottobre. Mercoledi' i creditori di Varta hanno chiesto all'azienda il rimborso dei prestiti concessi, provocandone l'insolvenza. Secondo la stampa tedesca, i principali finanziatori di Varta sono Deutsche Bank e tre fondi di investimento londinesi: Blantyre, RBC BlueBay e Whitebox.

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(RADIOCOR) 24-07-26 15:15:46 (0448) 5 NNNN