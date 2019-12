Varde Partners: raccoglie quasi 2,5 mld $ per tredicesimo fondo, oltre target

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Varde Partners, societa' di investimento alternativo leader mondiale, annuncia di aver raccolto 2,47 miliardi di dollari con il suo 13 fondo, Varde Fund XIII. Il Fondo ha superato l'obiettivo di raccolta che era stato fissato a 2 miliardi di dollari e avra' la flessibilita' necessaria per investire in tutta la gamma del credito a livello globale, dal liquid traded credit, alle special situation, al real estate e financial service. L'approccio opportunistico del fondo sara' determinato da fattori di sofferenza sistemica, anche quando i sistemi finanziari mantengono livelli elevati e persistenti di crediti in sofferenza, e da opportunita' cicliche associate a crisi industriali o economiche

'In un contesto di forte incertezza economica, oggi ci sono significative situazioni distressed in tutto il mondo, e ci aspettiamo che le opportunita' di investimento aumenteranno nel corso del periodo di investimento del Fondo', ha detto Ilfryn Carstairs, Global Co-Chief Investment Officer. Varde Partners e' una societa' di investimento alternativo leader mondiale, con forti radici in ambito creditizio e in asset deteriorati.

Red-

(RADIOCOR) 19-12-19 11:33:39 (0218) 5 NNNN