Vantea Smart: ammessa al finanziamento regione Abruzzo per progetto 'Wttm'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 gen - Vantea Smart, rende noto di essere stata ammessa al finanziamento della Regione Abruzzo per il progetto 'WTTM'. In relazione al Programma della Regione Abruzzo FESR 2021-2027 su Sostegno a progetti di Ricerca e innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27, spiega una nota, la domanda di Vantea Smart, e' rientrata nella graduatoria dei soggetti ammessi al contributo. Al progetto, presentato con l'advisor Ramses Group di Pescara, per l'importo complessivo di circa 800 mila euro e una durata di 18 mesi, e' stato assegnato un contributo a fondo perduto di 560 mila euro. Il decreto di concessione avverra' dopo la pubblicazione della graduatoria sul BURAT e la comunicazione al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il progetto WTTM - Welcome To The Machine - prevede il disegno e la sperimentazione di un framework di cybersecurity da applicare alle aziende che operano nel mondo automotive.

