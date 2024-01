Vantea Smart: ammessa al finanziamento regione Abruzzo per progetto 'Wttm' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 gen - Il05 gen progetto, indica Vantea Smart nella nota, prevede: la proposizione di uno standard (sull'esperienza fatta sul NIST (National Institute of Standards Technology); il disegno di una piattaforma software per definire la cybersecurity transformation in ambito automotive (ripercorrendo la strada fatta dagli operatori finance negli ultimi dieci anni); il disegno di un V-SOC (Vehicle Security Operation Center) per il monitoraggio live degli autoveicoli, per la prevenzione e l'eventuale gestione degli incidenti cyber. Simone Veglioni, ceo di Vantea Smart, ha commentato: 'Questo finanziamento, unito a quello del Mimit, comunicato il 26 dicembre 2023, ci da' la definitiva conferma della correttezza della strategia adottata nel corso dell'anno precedente, che ha visto l'azienda penalizzare gli investimenti nei settori esterni all'IT per favorire quelli sulla cybersecurity. I riscontri che stiamo ottenendo dalle istituzioni e dal mercato ci inducono a continuare decisamente su questa strada per portare l'azienda ad affermarsi, nel medio periodo, come societa' di servizi cyber e di prodotti cyber. I prodotti in corso di realizzazione, oltre ad incrementare il valore dell'azienda, apportano contributi reddituali diretti e indiretti. La vendita di licenza, infatti favorisce anche la crescita dei servizi e, soprattutto, dei suoi margini. Peraltro, avendo affiancato al gruppo di Ricerca (finanziata) un gruppo di sviluppo che sta trasformando ogni obiettivo del programma di R&S raggiunto in un prodotto di mercato, l'azienda, gia' da quest'anno, vedra' un beneficio sui ricavi e sui margini dell'area IT. Beneficio che sara' piu' marcato negli anni successivi. Il progetto WTTM, in particolare, rappresenta per noi un punto di svolta: anni fa abbiamo deciso di non investire su un SOC (Secuirty Operation Center) perche' ritenevamo l'investimento troppo rischioso per la tipologia dei nostri clienti (grandi, quindi propensi a servirsi di grandi centri) e per la presenza di una concorrenza gia' folta; oggi invece riteniamo estremamente corretto investire su un Vehicle-SOC, perche' non vediamo concorrenza e andiamo verso un mercato che nei prossimi 5-10 anni avra' un miliardo di veicoli connessi".

com-ale

(RADIOCOR) 05-01-24 08:19:20 (0151)PA 5 NNNN